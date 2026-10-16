Oksijen yazarı Özge Öner, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 12-18 Ekim tarihleri arasında Bangkok’ta düzenlenen IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantılarına katılmadığını belirtti. Şimşek’in son dakikada aldığı katılmama kararının gerekçesi olarak bütçe hazırlıkları ve fon kriziyle ilgili yoğunluğun gösterildiğini aktaran Öner, bir bakanın seyahatini iptal etmesinin tek başına önemli bir mesele olmadığını, ancak bu durumun ekonomi yönetiminin önceliklerini sorgulattığını ifade etti.

"FON KRİZİNE NE CEVAP VERECEKTİ?"

Dünyanın yapay zeka, istihdam, yatırım ve finansmana erişim gibi konuları tartıştığı bir dönemde Türkiye’nin kendi iç meseleleriyle meşgul olduğunu vurgulayan Öner'in yazısından ilgili kısım şöyle: