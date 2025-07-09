Tasarruf genelgeleri ile kamuya ‘Acil ve zorunlu haller’ dışında yeni araç alımı yasaklandı ve yabancı menşeli taşıt da alınmayacağı karara bağlandı. Ancak kamu kurumları Devlet Malzeme Ofisi (DMO) eliyle genelgeleri deldi. 2020-2025 yılları arasında 2 adet Mercedes ve 7 adet Audi Devlet Malzeme ofisi tarafından alınarak kamu kurumlarına teslim edildi.

Meclis KİT Komisyonu üyesi milletvekilleri, bitmek bilmeyen makam arabası saltanatını DMO’ya sordu. Milletvekilleri “Son 5 yılda DMO tarafından kaç adet Mercedes ve Audi marka otomobil alımı gerçekleştirilmiştir? Bu otomobiller hangi kurum ve kuruluşlara verilmiştir?” sorusunu yöneltti. DMO, milletvekillerine gönderdiği cevapta “2020-2025 yılları arasında toplam 2 adet Mercedes ve 7 adet Audi marka araç alınmıştır” denildi.

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Ancak bu araçların hangi kurumlara verildiği açıklanmadı. 2022 yılında alınan bir Mercedes makam aracı da tartışma konusu olmuştu. DMO, 3 yıl önce alınan bu araç için 2 milyon 299 bin TL ödedi.

30 bin adet TOGG alınacak

Devlet Malzeme Ofisi, yerli üretim TOGG marka araçlar için 2035 yılına kadar 30 bin adet ‘alım garantisi’ protokolü yapıldığını duyurdu. Buna göre; 2023 yılında 500 adet C-SUV modeli alındığını aktaran DMO, önümüzdeki 10 yıl boyunca da bu modelden kamuya 9 bin 500 adet daha alınacağını açıkladı. Önümüzdeki dönemde TOGG’un yeni çıkarılan C-Sedan modelinden 15 bin 750 ve C-MPV-VAN modelinden ise 4 bin 750 adet alınıp kamu kurumlarına verilecek. TOGG marka araçların en ucuzu 1 milyon 440 bin TL’den satılıyor.