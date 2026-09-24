Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, "Hepiniz biliyorsunuz zarların hileli olduğunu!" başlıklı yazısında MASAK eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak'ın Tera Yatırım hakkında yaptığı başvuruları gündeme getirdi.

Terkoğlu, Başak'ın fon krizi yaşanmadan 14 ay önce, 30 Temmuz 2025'te CİMER'e Tera Yatırım hakkında başvurduğunu, ardından 5 Ocak 2026'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu yazdı.

"ÇOK YAKIN ARKADAŞI OLDUĞU SÖYLEDİ"

Başak'ın suç duyurusunda, "Tera Yatırım'ın ve grup şirketlerinin korunduğunu ve/veya korunmak zorunda kalındığını düşünüyorum" ifadelerini kullandığını aktaran Terkoğlu, Başak'ın Tera Grubu'nun hâkim hissedarı Emre Tezmen hakkında ise "Birçok konuşmasında sayın Hazine ve Maliye bakanının çok yakın arkadaşı olduğunu, İngiltere'de beraber işleri olduğunu, bizzat benim de şahit olduğum ortamlarda defalarca söylemiştir" dediğini yazdı.

BAKANLIK: "HİÇBİR İŞ İLİŞKİSİ OLMAMIŞTIR"

Terkoğlu'nun yazısında yer verdiği bu ifadelerin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, "Bugün bir gazetede yayımlanan köşe yazısında, bir şahsın dilekçesinde başka bir kişiye atfettiği sözlerden hareketle Sayın Bakanımız hakkında gerçek dışı imalarda bulunulmuştur" denildi. Açıklamada, Mehmet Şimşek'in adı geçen aracı kurumla veya kurumun sahip ve yöneticileriyle İngiltere'de ya da başka bir yerde, kamu görevi öncesinde veya sonrasında herhangi bir iş ilişkisi, ortaklığı veya ticari bağı olmadığı belirtildi. Bakanlık ayrıca Şimşek'in 2000-2007 yılları arasında Merrill Lynch'in araştırma biriminde görev yaptığını, bu görevin herhangi bir kurumla ticari ilişki kurma veya iş verme yetkisi içermediğini kaydetti.

"ADININ KULLANILMASI İLİŞKİ OLDUĞUNU GÖSTERMEZ"

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merrill Lynch gibi küresel bir bankanın Türkiye'deki çok sayıda aracı kurumla kurumsal düzeyde çalışmış olmasının Şimşek ile herhangi bir kişi arasında kişisel iş ilişkisi bulunduğu anlamına gelmeyeceğini belirtti. Bakanlık açıklamasında, "Bir kişinin kendine itibar ya da nüfuz izlenimi kazandırmak için Sayın Bakanımızın adını kullandığı iddiası, Bakanımızla herhangi bir ilişki bulunduğunu göstermez. Böyle bir durum söz konusuysa sorumluluğu o kişiye aittir" ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın sonunda ise "Gerçek dışı iddialara karşı hukuki haklarımız saklıdır" denildi.