Nisan ayında ABD’de gerçekleştirdiği yabancı yatırımcı temaslarını, 19 Mart’ta başlayan İBB operasyonlarının ekonomiye etkilerinin geçici olduğu iknası ile geçiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra’ya ise ‘Terörsüz Türkiye’ hikayesi ile gitti. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) Londra’daki yıllık toplantısında konuşma yapan Bakan Şimşek, son günlerde yaşanan siyasi gelişmelere yönelik, “PKK’nın kendini feshetmesi kredi notu açısından olumlu. Programımızın orta vadeli birincil hedefi fiyat istikrarını sağlamak. Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz” ifadelerini kullandı.

MALİYETSİZ OLMAZ

Şimşek, mali tarafta konsolidasyonun devam edeceğini, yüzde 2’lik bir bütçe açığı öngördüklerini belirtirken, “Programın geneli hâlâ iyi bir sürece işaret ediyor. Ekonomi programı rayında ilerliyor, finansal koşullar daha sıkı ve dezenflasyonist” dedi. Şimşek ile birlikte Türkiye paneline katılan TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay ise dezenflasyon sürecinin maliyetsiz olmayacağını vurgulayarak sıkı para politikasının süreceğini açıkladı. Türkiye ekonomisinin iniş yapmadığını söyleyen Akçay, enflasyonla mücadele için yüksek faizin süreceğini açıkladı ve “enflasyonla mücadelenin maliyetsiz olacağını düşünmeyin” dedi. Akçay’ın “Bizi ne kadar az ciddiye alırlarsa o kadar sıkı kalırız” mesajı ise eleştirilere neden oldu.

56 milyar $ sattı, ciddiye alınmayı bekliyor

Ekonomist İris Cibre X hesabından yaptığı paylaşımda, Cevdet Akçay’ın konuşmalarını şu sözlerle eleştirdi: “1.5 ayda 56 milyar dolar satmış, 2 yılda enflasyonu ancak yüzde 38’e getirmiş, maaş zamlarının sene sonu enflasyonuna göre ayarlanmasını isteyip, enflasyon beklentisini yükseltmiş olan Merkez Bankası yetkilisi; bence ciddiye alınmanın ancak gerçekleşmelerle mümkün olduğunun, kredibilite açığı insanların canı istediği için çıkmadığının, tehdit ederek saygı kazanılmayacağının ciddiyetini kavramalı. Tam olarak ciddiye almaktan kastı nedir acaba? Tamam, yıl sonu yüzde 24 enflasyon beklentinize inanıyoruz dersek sayılır mı?”