Uluslararası Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı olarak ekonomi yönetiminin yol haritasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

JEOPOLİTİK KRİZ

Şimşek, ABD ve İran hattında yaşanan çatışmalar ile Hürmüz Boğazı çevresindeki güvenlik krizinin enerji piyasaları üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu belirtti. Ekonomi programının üçüncü aşamasına öngörülemeyen bir şokla başlandığını ifade etti.

DEZENFLASYON HEDEFİNDE ERTELENME

İran’daki savaşın ekonomik etkilerinin tamamen ortadan kalkmasının zaman alacağını vurgulayan Şimşek, bu durumun program takvimini etkileyebileceğini söyledi. Temel hedeflerin değişmediğini belirten Şimşek, dezenflasyon ve ekonomik dengelenme sürecinin yaklaşık bir yıl uzayabileceğini dile getirdi. Ateşkesin devam etmesi halinde gerekli adımların atılacağını da ifade etti.

'TÜRKİYE'NİN DAYANIKLI OLDUĞUNA İNANIYORUZ'

Türkiye ekonomisinin dayanıklı bir yapıya sahip olduğunu savunan Şimşek, “Türkiye’nin dayanıklı olduğuna inanıyoruz, bunu geçen sene de gösterdik, bu sene de göstereceğiz” dedi. Enerji açısından bölgeye bağımlılığın sınırlı olduğunu belirten Şimşek, özellikle doğal gaz ithalatının boru hatları üzerinden yapılması nedeniyle etkilenmenin düşük olduğunu ifade etti.

Ateşkesin bozulması halinde birçok ülkede enerji arz güvenliği sorunu yaşanabileceğini söyleyen Şimşek, Türkiye’nin görece daha avantajlı bir konumda olduğunu dile getirdi.

'ASIL SORU MU?'

Ekonomideki hareket alanının güçlü mali yapıdan kaynaklandığını belirten Şimşek, bütçe açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içindeki payının düşük olmasının Türkiye için avantaj oluşturduğunu ifade etti.

Şimşek ayrıca, “İçinden geçtiğimiz sıkıntılı dönemi atlatabilecek miyiz, asıl soru bu” değerlendirmesinde bulundu.