Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, akaryakıt fiyatlarındaki artışın doğrudan pompaya yansımasını engelleyen eşel mobil uygulamanın kademeli olarak sonlandırılacağını açıkladı. Mazottaki desteğin rekabet gücünü korumak adına bir süre daha devam edeceğini kaydeden Şimşek, 2027 yılı itibarıyla mekanizmanın bütçeden tamamen çıkarılacağını duyurdu.

“GELECEK SENE EŞEL MOBİLİN DEVAMI YOK”

Gelecek dönemin bütçe kurgusunu ve vergilendirme hedeflerini detaylandıran Bakan Şimşek, "Gelecek seneki bütçe planlamamızda, eşel mobilin devamı yok. Yıl sonuna kadar kısmi olarak mazotta devam ediyor, çünkü mazot rekabet gücünde önemli bir faktördür. Son birkaç yıldır kayıt dışılıkla mücadelede büyük başarı elde ettik. Programın önceliklerinden biri buydu” dedi.

Gelir vergisi beyanname veren mükellef sayısı, 3,8 milyondan 5,5 milyona yükseldiğinin altını çizen Şimşek, “Her 100 büyük firmadan, şu anda 31'i denetleniyor ama orta büyüklüktekilerin denetim oranı yüzde 7 civarı. Özetle 2027'de gelir artışı var, bunun önemli bir kısmı Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın nominal büyümesi ile ilişkilidir, geriye kalanı da önemli ölçüde eşel mobilin devam etmeyeceği varsayımı ve tabii ki kayıt dışı mücadelenin getirisi üzerine kurgulanmış bir bütçe” açıklamasında bulundu.