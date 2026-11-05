Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilerimizin alım güçlerini desteklemesi amacıyla yürüttüğümüz teknik çalışma henüz tamamlanmadı

Düzenleme tüm emeklilerimizi kapsayacaktır. Yapılacak artışın emeklilerimizin yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşmasının doğru olacağını düşünüyoruz

Nihai çalışma büyük ihtimalle Aralık içerisinde yapılır ve bütçeden hemen sonra takdirinize getirilir diye düşünüyorum"

"LİSTELERİN AÇIKLAMASINI TERCİH EDERİM"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon krizinde listelerin açıklanmasını tercih ettiğini açıkladı:

“- Bu listelerin açıklanıp açıklanmaması hususunda benim bir engelim yok. Ben şahsen mümkünse açıklanmasını tercih ederim. Şu ana kadar hazinenin bir kuruş kaynağı ödemelerde kullanılmadı.”