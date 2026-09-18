Katılımevim ve Birevim'in sahibi olduğu Pusula Portföy'ün tasfiye edilmesinin ardından milyonlarca vatandaş, ev ya da otomobil satın almak için girdiği sistemin durumunu merak ediyor.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu sabah konuk olduğu NTV canlı yayınında ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulunurken, kamuoyunda 'evim' sistemi olarak bilinen finansman tasarruf şirketleri hakkında da önemli uyarılarda bulundu.





"SİSTEMDE SORUN YOK AMA..."



Şimşek, şu anda tasarruf finansman sistemi ve bu alanda faaliyet gösteren şirketlerde bir sorun olmadığını ancak söz konusu sektörün çok hızlı büyümesi nedeniyle yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu hatırlattı.





Hisselerinin tamamı kamuya ait olan Emlak Katılım Bankası'nın Katılımevim ve Birevim şirketlerini satın almak için masaya oturmasının ardından bu yapıların bankaya benzer bir finansman ağına döndüğü uyarısında bulunan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:



"Hızlı büyüyen alanların izlenmesi, kaynakların doğru alanda tutulması önemlidir. Tabiri caizse orta ve uzun vadede bunları bankalar gibi düşünmek lazım. TMSF vari bir yapı fon havuzu, teminat havuzu gibi yapı. Bu alanla ilgili olarak tedbir aldık, adımlar attık, o alana ilişkin çalışmalar devam ediyor. İlave düzenleme ihtiyacı varsa, ilgili sorumlu kurum olan BDDK gereğini yapacaktır, şu ana kadar da yaptı."









