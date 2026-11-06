TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon satışları ve yatırımcıların para çekme işlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘DIŞARIYA ÇIKAN BİR ŞEY YOK ORADA’

Fon satışlarına ilişkin değerlendirmesinde 1-16 Eylül tarihleri arasındaki işlemlere dikkat çeken Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

“1-16 Eylül tarihleri arasında 440 kişi 401 milyar çekerek paralarını kurtardı mı? MKK verileri üzerinden MASAK tarafından yapılan hesaplamalara göre söz konusu 401 milyarın 306 milyar lirası fonların kendi aralarında ve grup şirketleri arasında yaptıkları işlemlerden kaynaklanıyor. Yani dışarıya çıkan bir şey yok orada.

‘MÜMKÜNSE AÇIKLANMASINI TERCİH EDERİM’

Portföy yönetim şirketleri ve grupları arasında. Niye yapmışlar? Adli merciler hepsine bakacaklar ama bakın, tutarın dörtte üçü yatırımcı çıkışı değildir. Bu fonların doğumundan ölümüne kadar bütün işlemleri inceleniyor. Kapalı iken tutup tasfiye kararı verilene kadar ve tasfiye bitene kadar bütün işlemler kayıt altında. MKK kayıtları çok sağlamdır. ‘Bu listeler niye açıklanmıyor?’ deniyor. Bu listelerin açıklanıp açıklanmaması hususunda benim bir engelim yok. Ben şahsen mümkünse açıklanmasını tercih ederim”