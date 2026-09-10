Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya gelerek ekonomi yönetimi ve dış finansal ilişkiler gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Serbest dalgalı kur rejimine dönmenin temel hedeflerden biri olduğunu vurgulayan Şimşek, bu adımın atılabilmesi için öncelikle enflasyonun gerilemesi, beklentilerin sabitlenmesi ve döviz piyasasında iki yönlü hareketlerin oluşması gerektiğini ifade etti.

SERBEST KURA GEÇİŞ İÇİN ŞARTLAR HENÜZ OLUŞMADI

Enflasyonun halen yüksek seviyelerde seyrettiğine ve beklentilerin henüz tam anlamıyla çıpalanmadığına dikkat çeken Bakan Şimşek, Orta Vadeli Program (OVP) hazırlanırken kur tahmini yapılmadığını, yalnızca enflasyondan arındırılmış nötr bir reel kur varsayımıyla hareket edildiğini belirtti. 2027 yılı sonu için hedeflenen yüzde 21'lik enflasyon patikasının Merkez Bankası’nın teknik modellerine dayandığını aktaran Şimşek, bu hedefin gevşek bir para politikası anlamına geldiği yönündeki iddiaları reddetti.

KUR REJİMİ YÖNETİLİYOR

Bakan Şimşek’in açıklamalarını değerlendiren Ekonomist İris Cibre, verilen mesajların ekonomi yönetimi açısından kritik bir tablo ortaya koyduğunu vurguladı. Şimşek'in dövizde çift yönlü işlem ve düşük enflasyon şartına dikkat çekmesini yorumlayan Cibre, Türkiye'nin fiilen "yönetilen kur rejimi" uyguladığının ilk elden teyit edildiğini savundu.

Merkez Bankası'nın piyasada ana aktör konumunu sürdürdüğünü belirten Cibre, Organik bir piyasa yapısının oluşturulamaması, mevcut yüksek enflasyon ve güçlü yabancı kaynak girişlerinin azalması sebebiyle yönetilen kur rejiminden uzun süre çıkılamayacağını ifade etti.

ABD YAPTIRIMLARI VE İRAN ÖDEMELERİ

Açıklamalarında uluslararası finansal düzenlemelere de değinen Bakan Şimşek, ABD Hazine Bakanlığı’nın İran yaptırımları konusundaki uyarılarının dikkate alındığını vurguladı. Türk finans sektörünün ve reel sektörün uluslararası kurallara tam uyum içinde hareket etmesi gerektiğini belirten Şimşek, İran’dan ithal edilen doğal gaz ödemelerine ilişkin sürecin ABD ile yapılan mutabakat çerçevesinde yürütüldüğünü, nakit transferi yapılmaksızın fonların sıkı denetlenen blokeli hesaplarda tutulduğunu aktardı.