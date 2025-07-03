Bakan Şimşek, TÜİK'in aylık yüzde 1,37 yıllık ise yüzde 35,05 oranında açıkladığı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren enflasyon verileri saat 10.00'da açıklandı.

Şimşek açıklanan verilere ilişkin, vatandaşların müsterih olması gerektiğini belirterek enflasyondaki düşüş eğiliminin pek çok kalemde devam edeceğini söyledi.

Jeopolitik risklere de dikkat çeken Şimşek, "Haziranda aylık enflasyon, jeopolitik gerginlikler nedeniyle artan petrol fiyatlarına rağmen yüzde 1,37 gerçekleşti." dedi

Dezenflasyonun devam ettiğini belirten Şimşek, "haziranda yıllık enflasyon yüzde 35’e geriledi. Ataletin yüksek olduğu hizmetlerde yıllık enflasyon üç yılın ardından yüzde 50’ye indi." ifadelerini kullandı.

Şimşek'in açıklamasının devamı şöyle oldu: