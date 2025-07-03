Bakan Şimşek, TÜİK'in aylık yüzde 1,37 yıllık ise yüzde 35,05 oranında açıkladığı enflasyon verilerini değerlendirdi.
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren enflasyon verileri saat 10.00'da açıklandı.
Şimşek açıklanan verilere ilişkin, vatandaşların müsterih olması gerektiğini belirterek enflasyondaki düşüş eğiliminin pek çok kalemde devam edeceğini söyledi.
Jeopolitik risklere de dikkat çeken Şimşek, "Haziranda aylık enflasyon, jeopolitik gerginlikler nedeniyle artan petrol fiyatlarına rağmen yüzde 1,37 gerçekleşti." dedi
Dezenflasyonun devam ettiğini belirten Şimşek, "haziranda yıllık enflasyon yüzde 35’e geriledi. Ataletin yüksek olduğu hizmetlerde yıllık enflasyon üç yılın ardından yüzde 50’ye indi." ifadelerini kullandı.
Şimşek'in açıklamasının devamı şöyle oldu:
"Dezenflasyon sürecindeki kararlılığımız hem gerçekleşme verilerinde hem de beklentilerde belirginleşti.
Son dönemde gerileyen emtia fiyatları, finansal piyasalarda azalan oynaklık, iyileşen enflasyon beklentileri ve destekleyici talep koşulları yılın ikinci yarısında enflasyondaki düşüşün sürmesine katkı sağlayacak.
Vatandaşlarımız müsterih olsun; gıda ve dayanıklı tüketim ürünlerinden eğitime, ulaştırmadan diğer birçok sektöre kadar enflasyonda belirgin bir yavaşlama başladı ve bu eğilim devam edecek."