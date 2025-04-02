Haklarında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "adli kontrol" kararı verilen Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın dava süreci devam ederken fıkra gibi bir olay yaşandı.

Now TV'nin haberine göre, önümüzdeki hafta Brüksel’de düzenlenecek olan yatırımcı toplantısına katılacak olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Genel Kurul'da yaptıkları konuşmalar nedeniyle haklarında yurtdışı yasağı bulunan Orhan Turan ve Ömer Aras'ı da toplantıya davet etti.

Şimşek'in Brüksel'e davet ettiği Turan ve Aras’ın yurt dışına çıkış için yaptığı başvurular ise savcılık tarafından reddedildi.

NE OLMUŞTU?

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras hakkında, 13 Şubat'taki Genel Kurul toplantısındaki "Politikacılar, iş insanları, gazeteciler sorgulanıyor, tutuklanıyor, kayyım atanıyor, teğmenler ihraç ediliyor" içerikli sunum ve konuşmaları nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Polisler eşliğinde adliyeye götürülen ve savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkan Turan'la Aras hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında zincirleme şekilde “Basın yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Orhan ve Aras hakkındaki "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçu ile ilgili soruşturma ayrıca devam ediyor.