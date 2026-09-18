Milyonlarca çalışanı ilgilendiren mesai saatleri ve çalışma düzeniyle ilgili kritik gelişme yaşandı. Uzun süredir konuşulan ancak henüz hayata geçmeyen esnek çalışma modeli hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten çok net mesajlar geldi. Katıldığı canlı yayında reform sinyali veren Şimşek, özellikle genç nüfusu hedefleyen yeni bir dönemin kapısını araladı.

"ESNEK ÇALIŞMA MODELİ TÜRKİYE’NİN MENFAATİNEDİR”

Bakan Şimşek, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada 15-29 yaş arası ne eğitimde ne de istihdamda olan genç grubu işaret etti. Bu kitleyi üretime kazandırmak için adımlar atılacağını belirten Şimşek, "Önümüzdeki dönemde genç nüfus 15-29 yaş nüfusu eğitimde ve iş başında olmayan nüfusu hedefleyen güçlü programlar öngörüyoruz. İşin reform boyutu var. Bu kategoriler için daha esnek çalışma modeli Türkiye'nin menfaatinedir. Onun için gündemimiz yoğun, inşallah bu konularda da ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

MEMURLAR İÇİN İKİ KADEMELİ SİSTEM KAPIDA

Geçtiğimiz yıl açıklanan Kamu Tasarruf Paketi'nde de yer alan esnek ve uzaktan çalışma modelinin detayları da netleşti. Çalışma saatlerinde toplam bir kısalma olmasa da memurlar için "çekirdek zaman" ve "esnek zaman" olmak üzere iki kademeli bir sisteme geçilmesi planlanıyor.

Taslak metne göre memurların gün içinde en fazla 5 saatlik "çekirdek zaman" diliminde kurumda bulunması zorunlu tutulacak. Günün kalan kısmını kapsayan "esnek zaman" diliminde ise kuruma bağlı kalma zorunluluğu ortadan kalkacak.

MESAİ SAATLERİNDE YENİ FORMÜL MASADA

Gündemdeki yeni esnek mesai düzenlemesine göre standart günlük çalışma süresi yine 8 saat olarak kalacak. Ancak mesai başlama saati kanuni süreden 2 saat önce başlayıp, normal bitiş saatinden 3 saat sonraya kadar esnetilebilecek. Memurlar bir gün içinde her ne olursa olsun en fazla 10 saat çalışabilecek. Kurumlar memurlara giriş-çıkış saatlerini belirlemede serbestlik tanıyabileceği gibi, bu saatleri bir sonraki sözleşme dönemine kadar sabitleme şartı da getirebilecek.