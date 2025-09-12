Bünyesinde küçük, orta ve büyük ölçekli yüzün üzerinde şirket bulunan Can Holding'e yönelik operasyon düzenlendi.

Yönetimine kayyum da atanan Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ da hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonun ardından AKP'li Şamil Tayyar'ın sosyal medya hesabından imalı paylaşımı da gündem olurken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum ile ilgili iddialar da ortaya atıldı.

Uçum, Can Holding'e yönelik operasyonun ardından basın açıklaması yayımladı.

Uçum'un avukatı Zeynep Yıldırım imzasıyla yapılan açıklamada, operasyona ilişkin yapılan haberlerde, Mehmet Uçum dahil tüm Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlarını zan altında bırakıldığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Savcılık tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamındaki şirketlerle ilgili yapılan bazı haberlerde Müvekkilim Mehmet Uçum dahil tüm Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlarını zan altında bırakan ifadeler yer alıyor.

Tüm irtibat ve iltisakları yargı süreçleri ile ortaya çıkacak olan bazı çevrelerce müvekkilim Mehmet Uçum ile ilgili devam eden bir soruşturma üzerinden tamamen algı yaratmaya ve kafa karıştırmaya yönelik iftira içerikli paylaşımlar yapılıyor.

Müvekkilin kamu görevine zarar verme kastıyla yapılan, hukuken ve vicdanen izah edilebilecek hiçbir yönü olmayan, haksız ve gerçeğe aykırı paylaşım ve haberlerle Müvekkilin kişilik haklarına saldırıda bulunuluyor.

Ahlaki ve insani tüm değerlerden yoksun bu paylaşımlar tarafımızdan ciddiyetle takip edilmekte olup, hukuk tarafından korunması mümkün olmayan bu paylaşımları yapanların en ağır şekilde cezalandırılmasına yönelik kanuni işlemler için başvurularımızı yapıyoruz."