MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı. Kızı Sude Yalçınkaya ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını yayımlayan ünlü şefin paylaşımı, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Yalçınkaya, baba-kız fotoğrafına “Rabbim hepimizin evlatlarına sağlık, mutluluk ve huzur versin” notunu düştü.

KIZI DA SOSYAL MEDYADA FENOMEN ÇIKTI

Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya da sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip. Yaklaşık 100 bin takipçisi bulunan Sude Yalçınkaya, yıllar önce YouTube'da yayımladığı videolarla tanınmaya başladı.

Aradan geçen yıllarda sosyal medya içeriklerini sürdürmeye devam eden Yalçınkaya, özellikle kısa videolarıyla ilgi görüyor. Paylaştığı Reels içeriklerinin bir milyondan fazla izlenmeye ulaşması, sosyal medyadaki görünürlüğünü artırıyor.

GÜZELLİĞİYLE DE ÖNE ÇIKIYOR

Sude Yalçınkaya'nın sosyal medya paylaşımlarında güzelliği de takipçilerinin dikkatini çekiyor. Fotoğraflarına çok sayıda yorum gelirken, genç isim babası Mehmet Yalçınkaya ile bazı programlarda da izleyici karşısına çıktı.

Baba-kızın Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle paylaşılan fotoğrafı da sosyal medyada ilgi gördü. Mehmet Yalçınkaya'nın duygusal mesajı ve Sude Yalçınkaya'nın takipçileriyle buluşan paylaşımları, ikiliyi yeniden gündeme taşıdı.