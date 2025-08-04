Hakkari’nin karşısında, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik sürdürülen Pençe Kilit Harekatı’nda PKK’nın iki kritik ismi öldürüldü. Anlık istihbarata dayalı operasyonda Devrim Dilxwaz kod adlı Hizret Çalkın öldürüldü. İçişleri Bakanlığı’nın 20 milyon lira para ödüllü kırmızı kategorisinde aranan teröristin, SDG- YPG saflarında yer aldığı, Mehmetçiğe yönelik bombalı saldırılara katıldığı bildirildi.
Diğer teröristin de İçişleri Bakanlığının 8 milyon lira para ödülüyle aranan Şehriban Altürk olduğu belirlendi. Teröristin, 11 yıl önce tıp fakültesini bırakıp terör örgütüne katıldığı, Ankara TUSAŞ’a yönelik 2024’te gerçekleştirilen intihar saldırısına katılan hainlere canlı bomba eğitimi verdiği öğrenildi. Altürk, 9 askerimizin şehit edilmesi eylemlerine bizzat katıldı.