Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Mekke Anlaşması kapsamında düzenlenen Türkiye, Pakistan ve ve Suudi Arabistan arasındaki Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi olağanüstü toplantısından Mehmetçik’e yol göründü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu’nun katıldığı toplantıda tarafların ‘’Ulusal mevzuatlarına göre askeri kuvvetler ve yeteneklerini, Suudi Arabistan’a sağlayıp hızla konuşlandırması’’ benimsendi.

Ayrıca ‘’Tehditlerle mücadeleye yönelik hazırlık durumu, askeri entegrasyon ve kolektif kapasiteyi güçlendirme’’ kararı alındı. Her bir tarafın güvenliğinin, üç ülkenin de ayrılmaz bir parçası olduğu, güvenlik, egemenlik ve toprak bütünlüklerinin savunulacağı vurgulandı. Mekke Anlaşması üç ülkeden birine yapılan saldırının tümüne yapılmış sayılmasını ve müdahaleyi öngörüyor.

TEZKERE GEREKİYOR

Husilerin Suudilere saldırısı bu kapsamda değerlendiriliyor. Riyad toplantısında alınan kararlar sonrası da Anayasa gereği TBMM’de yurt dışına asker gönderme tezkeresi ele alınacak ve benimsenirse Türk askerinin Suudi Arabistan’a gönderilmesi gündeme gelecek.

‘ASKERİ RİSKE ATMAYIN’

Mekke Anlaşması, muhalefet tarafından “Mehmetçiği riske atmayın. Türkiye’yı bölgesel çatışmaların tarafı yapmayın’’ eleştirilerine neden oluyor. Anlaşma henüz TBMM’ye gönderilmedi ve görüşülüp onaylanmadı.

Buna rağmen anlaşma çerçevesinde karar alınması eleştiri konusu oluyor. Husilerin İran destekli olmasının da Türkiye’nin Tahran ile koruduğu dengeyi riske atabileceği vurgulanıyor. Anlaşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman tarafından 7 Ağustos 2026 tarihinde Mekke’de imzalanmıştı.

NAMIK TAN’DAN MEKKE ANLAŞMASI SORUSU:

TBMM’nin onaylamadığı bir anlaşma nasıl uygulanabilir?

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan, “Mekke Ortak Savunma Anlaşması” olarak anılan düzenlemenin hukuki statüsünün açıklanmasını istedi. Anlaşmanın TBMM onayına sunulmadan uygulanamayacağını savunan Tan, Yemen’e askeri kuvvet veya yetenek sevk edildiği yönündeki iddiaların açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

“Bu yapılanlar anayasal suçtur. Dış politika açısından ise söz konusu gözü kara girişimler, tek adam rejimlerine özgü bir kıyamet günü senaryosu saplantısını ortaya koymaktadır. Yemen’e askerî kuvvet ve/veya yetenek sevki iddiası doğruysa bu saplantının apaçık bir dışavurumu, kanıtıdır.

YENİ PARTİ SÖZCÜSÜ EMRE:

Kafanıza göre davranmayın bu anayasal suç

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Mekke Anlaşması ve S.Arabistan’a asker gönderme iddialarına ilişkin iktidara uyarılarda bulundu. Emre, “Eğer gizli bir anlaşma değilse maddelerini, alt komisyonun nerede kurulacağını ve çalışma takvimini açıklamanız lazım. Bunun yürürlüğe girmesi için TBMM’den geçip Resmî Gazete’de yayımlanması lazım. Yürürlüğe girmiş gibi faaliyetlerde bulunamazsınız. Bu anayasal suçtur” dedi.

Unutamadığımız bir Yemen türküsü

Çöl Yemen’de can verenler biri Mehmet biri Memiş!

Kara çadır is mi tutar

Martin tüfek pas mı tutar

Ağlayalım anam bacım

Elin kızı yas mı tutar

★★★

Gitme Yemen’e Yemen’e

Yemen sıcak dayanaman

Tan borusu er vurulur

Sen küçüksün uyanaman

★★★

Yemen yolu çukurdandır

Karavana bakırdandır

Zenginimiz bedel verir

Askerimiz fakirdendir

★★★

Gitme Yemen’e Yemen’e

Karışı’n toza dumana

Mektubunu sal kardaşım

Bacını koyma gümana

★★★

Tarlalarda biter kamış

Uzar gider vermez yemiş

Çöl Yemen’de can verenler

Biri Mehmet biri Memiş