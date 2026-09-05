GENELKURMAY’DA YARIŞTI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü Binicilik Takımı, Hollanda Savunma Bakanlığı tarafından bu yıl 25’incisi düzenlenen Uluslararası Askeri Binicilik Müsabakası’nda şampiyon oldu.

Türkiye’nin ilk kez katıldığı müsabakada; Almanya, Norveç, Belçika, Fransa, İsviçre ve Birleşik Krallık’ın da aralarında bulunduğu 8 ülkeden toplam 130 binici, 20 takımla mücadele etti. Hollanda Genelkurmay Başkanı Onno Eichelsheim da takımlardan birinde yer aldı.

ARAZİDE ZORLU GÖREV

TSK Spor Gücü Binicilik Takımı, harekat emriyle başlayan ve 35 kilometre boyunca farklı askeri görevlerin at üzerinde yerine getirildiği zorlu parkurları kolayca geçti. Yarışmacılar, harita ile yön bulma, pusula kullanarak istikamet açısı hesaplama, dürbünle emare bulma, arazide mühimmat tespiti, tank imha etme, drone ve İHA saldırılarından kurtulma ile el bombası isabet ve mesafe atışı gibi çeşitli askeri görevleri başarıyla tamamlamaya çalıştı.

Kahraman askerlerimize birincilik ödülü, Hollanda’da böyle takdim edildi.

TÜRK ASALETİ

Müsabaka sırasında Mehmetçik, zorlu arazide sorunsuzca ilerledi. 5 kişiden oluşan takımımız atları ile görevleri ilk sırada tamamladı.