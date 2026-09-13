Yemen'deki İran destekli siyasi ve askeri örgüt Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki gerilim tırmandı. Suudi Arabistan Husi bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Husiler de Suudi petrol tesislerini vurdu. Husiler çatışmaları Suudi Arabistan topraklarına taşırken, Babülmendep Boğazı’ndaki trafiği de kontrol altına aldı. ABD-İran çatışması nedeniyle Hürmüz Boğazı’nın kapalı olması Babülmendep Boğazını çok daha önemli konuma getirdi.

Tüm bu gelişmeler, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında henüz bir ay önce imzalanan “Mekke Anlaşmasını” gündeme getirdi. Anlaşma bu üç devletten birinin saldırıya uğraması halinde diğer 2 devletin müdahale etmesini öngörüyor. Anlaşma TBMM’ye gönderilmediği için hangi durumlarda diğer iki ülkemin müdahale edeceği ve anlaşmanın içeriği biliniyor. SÖZCÜ / ANKARA

Gürdeniz: Bir krizin içine çekilebiliriz

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Bu anlaşma son derece önemli riskler barındırıyor, Türkiye’nin İran’la koruduğu denge risk altına girebilir. Pakistan-Hindistan çatışmasına veya bir Husi saldırısı üzerinden Yemen savaşına çekilebilir” dedi.

Gürdeniz, “Anlaşmadaki ‘Birine saldırı hepsine saldırıdır’ maddesi Türkiye’yi krize çekebilir. Türkiye’nin savaş ve barış kararlarını, etkileyebilecek güvenlik taahhüdü hangi değerlendirmeler sonucunda kabul edildi” diye sordu.

Çakırözer: Bu ihtimal kaygı verici

TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi YENİ Parti Milletvekili Utku Çakırözer de, “Ülkemizi S. Arabistan ve Pakistan’ın hiç tarafı olmadığımız ihtilaflarının, tarafı haline getirmesi, askeri yükümlülüğe sürüklemesi ihtimali kaygı vericidir

Maceracı diplomasiyle başka ülkelerin güvenlik sorunlarını kendi güvenlik sorunumuz hâline getiremeyiz. Mehmetçik asli görevi vatanımızı ve cumhuriyetimizi korumaktır, uzak diyarlarda macera peşinde koşamaz” diye konuştu.

Emir: Askerimiz paralı muhafız değil

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir de “Pakistan ve Suudi Arabistan’ın çatışma ve savaş risklerini üzerimize alıyoruz. Pakistan’ın Hindistan ve Afganistan’la sorun yaşıyor.

İran'la potansiyel savaşma riski var. Bölgesel çatışmaları Türkiye’nin tarafı yapacak ve Türkiye’yi bu ülkelerin paralı muhafızına dönüştürecek bir anlaşmayı kabul edemeyiz” dedi.



Babülmendep Boğazı, Kızıldeniz’i Aden Körfezi ve Hint Okyanusu’na bağladığı ve Asya ile Avrupa arasındaki en kısa deniz ticaret yolunu oluşturarak enerji sevkiyatı açısından kritik bir öneme sahip. Son üç günde toplam 79 ticari geminin geçtiği boğazda, kriz öncesi dönemde günlük ortalama 70 ila 75 gemi seyrediyordu.