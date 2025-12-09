Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) dün Afrin, Rasulayn ve Halep’in kuzeyinden Suriye’ye giriş yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Mehmetçiğin konvoyunun Münbiç hattına doğru ilerlediği belirtilirken, Şam yönetimi de eş zamanlı olarak terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı SDG’nin kontrolündeki Deyrizor’a ek birlikler gönderdi. Bölgeden aktarılan bilgilere göre TSK zırhlı araçları, Münbiç hattına doğru ilerliyor. Konvoyların Deyr Ballut ve Advaniyah sınır kapılarından gece saatlerinde Suriye topraklarına girdiği ifade edildi.

ZEYTİN DALI BÖLGESİ

Zeytin Dalı Harekât alanından Afrin bölgesine geçiş yapan Mehmetçik, bölgede konuşlu olan kuvvetlere takviye birlik olarak gönderildi. Sevkiyata Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 2. Ordu Komutanlığına bağlı 7. Kolordu Komutanlığına ait zırhlı birliklerin katıldığı kaydedildi. Mehmetçiğe, insansız hava araçları da (İHA) eşlik etti. Bölgeden alınan görüntüler anında harekât komuta merkezine aktarılıyor. Birlikler belirlenen plana göre sevk ve idare ediliyor. Suriye’deki hareketlilik, terör örgütü SDG’ye “taviz yok” mesajı olarak yorumlanıyor.

PANİK AÇIKLAMASI

Rudaw’a konuşan terör örgütü SDG elebaşı Ebu Ömer İdlibi, “Şu ana kadar sahada tehlike arz eden herhangi bir gelişme yaşanmamış, Türk güçleri doğrudan Münbiç’e girmemiş” dedi.

Hakan Fidan

Fidan ilk sinyalleri vermişti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sevkiyattan bir gün önce Katar’ın başkenti Doha’da yaptığı açıklamalarda, “SDG, Suriye devlet kurumlarına entegre olacağına yönelik herhangi bir sinyal vermiyor” dedi. Fidan, Suriye hükümetinin SDG’yle kendi anlaşmalarını yapabileceklerini belirterek, “Türkiye’nin çıkarlarının ve güvenliğinin aksi yönünde konuşlandırılmış bütün unsurların çıkarılması gerekiyor” diye konuştu.

Fidan, Suriye’deki bütünlüğün nasıl sağlanacağı konusunda ise, “SDG komuta ve kontrolün tek bir yerden gelmesi gerektiğini anlamalı. Hiçbir ülkede iki ayrı ordu olamaz. Tek bir ordu ve komuta kademesi olabilir” ifadelerini kullandı.