Nevşehir'de, Ramazan ayının ilk sahurunda belediyenin mehteran takımı, vatandaşları Osmanlı marşları eşliğinde uyandırdı. Sabahın erken saatlerinde, mehteran takımının coşkulu marşları mahalle sakinlerinin de ilgisini çekti. Birçok kişi, mehteran takımını cep telefonlarıyla kaydederken, bazıları da Türk bayrağı sallayarak marşlara eşlik etti.

Etkinlik sırasında Belediye Başkanı Rasim Arı da mehteran takımına katılarak, hemşerileriyle birlikte gönül birliği ve sevgi paylaşımında bulundu.

Başkan Arı, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Hemşerilerimiz ile kucaklaşıp bu vesileyle gönül ortaklığı, muhabbeti ve sevgiyi beraber paylaşıyoruz. Onların ilgisi ve bize gösterdiği teveccühü bir defa daha bu gece yaşadık. Rabbim inşallah bu birlikteliği, beraberliği uzun yıllar boyunca sürdürmemize fırsat verir. Bu vesileyle hem şehrimizin, hem ülkemizin hem de bütün İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimize zarar vermesin" dedi.