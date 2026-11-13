Üçü tutuklu beş sanığın yargılandığı duruşmaya İsa Güç, ağabeyi Hüseyin Güç (42) ve babası İhsan Güç (69), Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık A.Ş. (66) de Bitlis'ten SEGBİS ile bağlandı. Diğer tutuksuz sanık H.G. (39), Akyel'in anne ve babası, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

ESKİ EŞİYLE AYRILDI, BİR DAHA HABER ALINAMADI

Mekiye Akyel, 2015'te İsa Güç ile evlenerek Bitlis'ten Baykan'a bağlı Karakaya köyüne yerleşti. Yaklaşık dokuz yıl süren evliliklerinde dört çocukları oldu. Akyel, eşinden şiddet ve baskı gördüğü iddiasıyla 29 Temmuz 2024'te evden ayrılarak Siirt Kadın Konukevi'ne yerleşti.

6 Ağustos'ta Van'a, ertesi gün Batman Kadın Konukevi'ne geçen Akyel, burada 21 gün kaldı. 29 Ağustos'ta konukevinden ayrıldıktan sonra Batman'da kısa süre bulaşıkçı olarak çalıştı ve ev kiraladı. 5 Eylül 2024'te İsa Güç'ten boşandı.

18 Ekim 2024'te saat 10.00 sıralarında Güç'ün eve gelmesinin ardından eşyalarını toplayıp onunla ayrılan Akyel'den bir daha haber alınamadı. Soruşturma kapsamında Şubat 2026'da gözaltına alınan İsa, Hüseyin ve İhsan Güç, 20 Şubat'ta tutuklandı. 10 Temmuz'da gözaltına alınan H.G. ile ailenin akrabası A.Ş. ise 13 Temmuz'da ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

TANIK: "KISIK VE TİTREK BİR SESLE KONUŞUYORDU"

Alanya'dan SEGBİS ile dinlenen tanık B.E., Akyel ile iki hafta görüştüğünü ileri sürdü. B.E., son telefon görüşmelerine ilişkin şunları söyledi:

"Akyel beni sabah aradığında eski eşinin kendisini alacağını belirtti. Akşam aradı, nerede olduğunu söylemedi. Kısık ve titrek bir sesle konuşuyordu. Fazla konuşamadı, ‘Hakkını helal et’ dedi. Daha önce eski eşinin kendisini tehdit ettiğini söylemişti."

Akyel'in arkadaşı B.Ç. ise 2024 yılında tanıştıklarını ve Batman'da üç gün birlikte kaldıklarını anlattı. B.Ç., Akyel'in ağabeyi olarak tanıttığı kişinin daha sonra eski eşi İsa Güç olduğunu öğrendiğini belirtti. Akyel'in Güç ile evden ayrıldığını söyleyen B.Ç., o sırada üzerindeki kıyafetlerle daha sonra kendisine gösterilen kıyafetlerin aynı olduğunu ifade etti.

"İDDİALARI KABUL ETMİYORUM"

İsa Güç, savunmasında Akyel'in ailesinin kendisine yönelttiği darp ve kolunu kırma iddialarını reddetti. Bu konuda şikâyet bulunmadığını ileri süren Güç, Akyel'in boşanma sürecinde de yanına geldiğini, boşandıktan sonra ise Batman'daki adresini ailesine değil kendisine söylediğini savundu.

Akyel'in evinde birçok kez kaldığını iddia eden Güç, "Kimse öldüreceği bir insanın kirasını ödemez. Böyle bir niyetim olsaydı beni ilk aldattığı zaman yapardım. Bu sebeple hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum" dedi.

Hüseyin ve İhsan Güç de suçlamaları reddederek masum olduklarını savundu. H.G., suç işlemediğini ileri sürüp ev hapsi nedeniyle mağdur olduğunu söyledi. A.Ş. ise çiftin evlenmesine aracılık ettiğini belirterek, "Başka hiçbir konudan bilgim yok" dedi.

İKİ SANIK İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde İsa Güç hakkında, boşandığı eşe ve kadına karşı töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme ve hile yoluyla birden fazla kişi olacak şekilde boşandığı eşe karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Hüseyin Güç hakkında da kadına karşı töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme ve hile yoluyla birden fazla kişi olacak şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 2 yıldan 7 yıla kadar hapis talep ediliyor.

İhsan Güç, H.G. ve A.Ş. hakkında ise aynı öldürme ve hürriyetten yoksun kılma suçlarına azmettirme suçlamalarıyla 21 yıl 4 aydan 29 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Akyel'in ailesinin avukatları, sanıkların üzerlerine atılı suçları işlediklerinin delillerle sabit olduğunu savunarak cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, İsa, Hüseyin ve İhsan Güç'ün tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. H.G. hakkındaki ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirini kaldırarak imza yükümlülüğü getiren heyet, duruşmayı 11 Aralık'a erteledi.