Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan ve TBMM’ye sunulan Mekke anlaşması uyarınca Mehmetçik gerekirse ve Meclis onay verirse Suudi Arabistan’a gidecek. Anayasa’nın 92. maddesi uyarınca yurt dışına asker göndermek için hazırlanacak tezkerenin, TBMM’de ele alınması ve kabulü gerekiyor. Gönderilecek askerin kapsamı konusunda ise mevcut düzenlemeler gereği Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

Bir ülkeye yapılan saldırının diğer iki ülkeye de yapılmış sayılacağını öngören anlaşmada “Taraflar, herhangi birinin toprak bütünlüğü, egemenliği ve sınırlarının tehdit edilmesi veya tehlikeye düşmesi durumunda, tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmek için gerekli tüm yöntemleri kullanırlar’’ deniliyor. Anlaşmada “Taraflarlardan birinin başka bir ülke veya ülke grubu tarafından silahlı saldırı ya da askeri saldırganlığa uğraması’ durumunda’’ denilerek başka bir ülkeden yönelecek saldırının yanı sıra Husiler gibi grupların saldırısı durumunda diğer iki ülkenin müdahale edebilmesi öngörüldü.

GEMİLER HEDEF OLACAK

Anlaşmayı eleştiren YENİ Parti Grup Başkanvekilii Murat Emir “Suudi Arabistan’ın enerji tesislerini İran ve Husilere karşı koruma maliyetini Türk Silahlı Kuvvetlerine yüklüyorlar. Türkiye’nin katılmak istemediği bir harekâtı veto etme hakkı da yok. Kızıldeniz ve Babülmendep’teki Türk ticaret gemileri de hedef haline geliyor’’ dedi. Emir “Anlaşmanın 2. maddesi Türkiye’yi ucu açık ve büyük bir savaşa ortak ederken, 16. maddesi bu yükümlülükten 10 yıl boyunca çıkamayacağımızı söylüyor” diye konuştu.