Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos’ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, İsrail cephesinde derin endişe yarattı. Yedioth Ahronot gazetesine değerlendirmelerde bulunan üst düzey bir İsrailli yetkili, Suudi Arabistan ve Türkiye’nin başını çektiği bu adımın doğrudan İsrail’i hedef alan bir ittifak olduğunu öne sürdü.

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli de Suudi Arabistan’ın Türkiye ile aynı hizada hareket etmeye başlamasını ülkesi açısından "son derece kötü bir gelişme" olarak tanımladı.

ORDUYU GÜÇLENDİRME POLİTİKASI BAŞLATACAKLAR

Adı açıklanmayan İsrailli yetkili, anlaşmanın bölgesel dengelerde köklü bir değişime işaret ettiğini vurgulayarak durumun kendilerinde ciddi panik yarattığını gizlemedi.

Mısır’ın da bu yapıya katılmasının sürpriz olmayacağını belirten yetkili, söz konusu ittifakın sanılanın aksine İran’a karşı kurulmadığını savundu.

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın politikalarının İsrail açısından tehlikeli bir boyut ulaştığını ileri süren yetkili, Tel Aviv yönetiminin acilen "devasa bir orduyu güçlendirme programı" başlatması gerektiğinin altını çizdi.

MEKKE ANLAŞMASI'NA KARŞI O ÜLKELERİ MASAYA ÇAĞIRDI

Gelişmeler karşısında İsrail’in diplomatik ve askeri hamlelerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini ifade eden yetkili; Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin oluşturduğu Helen ekseni başta olmak üzere Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile alternatif ittifakların hızlıca devreye sokulması çağrısında bulundu.