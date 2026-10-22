Sevgili okurlarım bizden çok uzaklarda, binlerce kilometre uzakta iki İslam ülkesi var. Suudi Arabistan ve Pakistan. Biz şimdi adına Mekke Anlaşması denilen bu belge uyarınca bu iki ülkeden herhangi birine saldırı olursa hemen yardıma koşup onu kurtaracağız falan filan!

Bu üçlü arasından herhangi birine saldırı olursa diğer ikisi derhal harekete geçip yardıma koşacak.

Bizim açımızdan bakıldığında buna ister komedi deyin, ister rezalet!

Özellikle Suudi’leri dikkate aldığımızda, hadiseye Türkiye Cumhuriyeti açısından bakıldığında bunun nasıl bir sorumsuzluk, hatta rezalet olduğu açıkça görülüyor.

Bizim ne işimiz var oralarda! Diğer ikisinin başı derde girerse bizim Mehmetçiğimiz oralara mı gönderilecek!

Onları savunmak bizim işimiz mi olacak!

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Her iki ülke de din kurallarıyla yönetiliyor.

Pakistan’ın başı zaten sınır komşusu Afganistan’la dertte... İki ülke resmen savaşıyor. Şimdi Pakistan zor duruma düşerse bizim askerimiz mi oralara gönderilip savaş meydanına itilecek!

Ama bizim esas sorunumuz adına Suudi Arabistan denilen din sömürücüleri ile...

Bu konuda üç ülke arasında imzalanan anlaşma iki gün önce Meclis’e geldi. Orada onanacak ve kısa süre sonra yürürlüğe girecek.

Anlaşmayı bizim adımıza Recep Tayyip imzaladı.

Demek ki Suudiler de işin içinde olunca arkamız daha sağlamlaşacak!

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Bu düzenbaz herifleri iyi tanımamız gerekiyor. Resmi gezilerde bunların kralı vesairesi Türkiye’ye geldiğinde bunlar bütün resmi protokol kurallarını altüst eder, örneğin Anıtkabir ziyareti yapmazlar. Bunlar Atatürk Türkiye’sinin en büyük düşmanlarıdır.

Üstelik bunlar şımarıktır, vahşi ve küstahtır.

Daha birkaç yıl önce İstanbul’da kendi vatandaşları olan Cemal Kaşıkçı isimli muhalif gazeteciyi nasıl öldürdüklerini, cesedini asitle nasıl yok ettiklerini biz henüz unutmadık.

Onu öldürmek için Suudi Arabistan’dan özel cinayet ekipleri getirmişlerdi ve ceset hiçbir zaman bulunamadı.

Biz şimdi bu katiller için Mekke Anlaşması uyarınca oralara Mehmetçik göndereceğiz haaa!

Utanalım be!

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Onların komşularından biri de Yemen. Yemen’de Husi’ler var. Husi’lerle Suudiler arasında adeta savaş oluyor. Peki neyin savaşı bu?

Suudi’ler Sünni/ Vahabi mezhebinden.

Husi’ler işe Şii.

Arkalarında İran’ın desteği var.

Yani açıkçası, orada bir mezhep savaşı sürüp gidiyor.

Eğer günün birinde adına Suudi denilen bu hırsız yönetim Mekke Anlaşması uyarınca bizi yardıma çağırırsa ne olur?

İşte o zaman ayvayı yeriz...

‘Gel Turkiya gel... Sen Müslüman biz Müslüman. Biz kardeş.. Gönder askerini bizim buralara, kurtar bizi bu beladan ya hacii..!

Al başına belayı!..

Yardım etsen bir türlü etmesen bir türlü.

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Peki bunlar olurken biz ne yaparız? Bize kim saldırır ki Pakistan’dan ve bu heriflerden yardım istemek zorunda kalalım. Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan saldıramaz. Sınır komşularımız İran, Irak, Ermenistan, Suriye ve Bulgaristan da saldıramaz. Rusya ile Ukrayna zaten kendileri savaşıyor, onlardan da bir şey gelmez...

Yani Türkiye’ye saldırmak her biri açısından biraz sıkar.

Bunun anlamı ise şudur:

Bu Mekke Anlaşması’nda Türkiye’nin hiçbir yararı olmayacağını bilen Suudi’ler bu işin kaymağını yiyecek ve gerektiğinde Mehmetçiği kendi çıkarları doğrultusunda kendi çöllerinde harcatacaktır.

Geçmişte biz Arap çöllerinde, Mekke, Medine, Yemen ve her yerde on binlerce Anadolu evladını, şehit bıraktık.

Bu saçma sapan anlaşmayı bizim adımıza imzalayanlar şunu iyi bilsin, gökten ilahlar bile inse, bir daha hiçbir güç Mehmetçiği götüremez oralara.

Tamam mı, anlaşıldı mı!