Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke'de imzalanan üçlü ortak savunma anlaşması, bölge siyasetinde kartların yeniden dağıtılmasına neden oldu. Üç ülkenin güvenlik, savunma ve teknoloji alanlarında attığı bu stratejik adım, İsrail ve Yunanistan medyasında geniş yer buldu.

YUNAN MEDYASI ERT NEWS: "ORTA DOĞU'DA MÜSLÜMAN NATO'SU"

Yunanistan devlet televizyonu ERT News, anlaşmanın geleceğine ilişkin yaptığı değerlendirmede “Bu anlaşma ne anlama geliyor? Orta Doğu’da Müslüman NATO’su” ifadelerini kullandı. ERT News, üç ülkenin birbirini tamamlayan güç unsurlarına sahip olduğunu belirterek; Suudi Arabistan’ın ekonomik gücü, Türkiye’nin savunma sanayisi ve askeri teknolojisi, Pakistan’ın ise geniş askeri kapasitesiyle öne çıktığını aktardı. Haberde, bir üyeye yapılan saldırının tümüne yapılmış sayılacağı ilkesinin NATO’nun 5. maddesiyle benzerlik taşıdığına dikkat çekildi.

Yunan yayın organı Dnews.gr gelişmeyi doğrudan “Yunanistan dış politikasına bir darbe” başlığıyla duyururken; Politic.gr ise “Mekke’den mesaj” başlığı altında, Ege ve Doğu Akdeniz’deki dengeler açısından Atina’nın bölgesel hesaplarını yeniden gözden geçirmesi gerekeceğini yazdı.

İSRAİL BASINI HAARETZ VE YNET: "KORKTUĞUMUZ BAŞIMIZA GELDİ"

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, “Tel Aviv, Orta Doğu’daki yeni ittifaktan endişeli” başlığıyla verdiği haberde, anlaşmanın ekonomik ve siyasi boyutlarıyla Türkiye’nin bölgedeki ağırlığını artıracağını belirtti. Haaretz ayrıca, Türkiye ile İsrail arasında yaşanabilecek olası bir çatışma senaryosunda Tel Aviv'in kendisini doğrudan bu yeni güvenlik denkleminde bulabileceğini savundu.

İsrail’in önde gelen yayın organlarından Ynet ise haberi “Orta Doğu’da yeni üçlü: Çok hassas bir durum” başlığıyla okuyucularına duyurdu. Ynet’te yer alan analizde, Suudi Arabistan’ın Tel Aviv’den siyasi olarak uzaklaşarak Ankara ile stratejik ilişki kurması "Korktuğumuz başımıza geldi" şeklinde yorumlandı.