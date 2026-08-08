Yunanistan Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre, Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu şehrinde konuşlandırılan Yunanistan Hava Kuvvetleri’ne ait Patriot hava savunma bataryasının görev süresi, yıllık uzatma modeli yerine artık aylık periyotlarla değerlendirilecek.

Bu durum, konuşlandırılan Patriotların istenilen an çekilebileceği anlamına geliyor ve Suudi Arabistan'ı Yemenli Husilere karşı dez avantajlı bırakıyor.



Bölgedeki sürekli değişen jeopolitik koşullar nedeniyle birkaç ay önce başlatıldığı belirtilen bu uygulamanın, Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias tarafından geçtiğimiz mart ayında teklif edildiği öğrenildi.

Başbakan Kiriakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanlığı ile tam bir uyum içinde hazırlanan bu öneri, Suudi Arabistan makamlarına ve Riyad’ın Atina Büyükelçiliği'ne iletildi.

PATRİOT HAMLESİNİN SEBEBİ, MEKKE ANLAŞMASI

Yanbu'da bulunan Yunan Patriot bataryası, Suudi Arabistan’ın Basra Körfezi’nden uluslararası pazarlara taşınan petrolünün yaklaşık yüzde 60’ını aktaran Doğu-Batı boru hattının varış noktası olan Kızıldeniz limanındaki kritik tesislerin güvenliğini sağlıyor.

Bölgede ayrıca stratejik öneme sahip petrol rafinerileri de yer alıyor.

Yunan basınına söz konusu karara ilişkin detaylar, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan ve taraflardan birine saldırı düzenlenmesi halinde karşılıklı yardım şartı içeren üçlü savunma iş birliği anlaşmasının hemen ardından netleşti.

Riyad yönetiminin böyle bir ittifaka katılması, Yunanistan açısından Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Koridoru (IMEC) gibi uzun vadeli projeler ile Atina'nın Suudi Arabistan ile çeşitli alanlarda inşa etmeye çalıştığı genel stratejik ilişkilere olumsuz bir yansıma olarak değerlendiriliyor.