Türkiye, Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğünü sağlamayı hedefleyen çok uluslu bir deniz savunma koalisyonunun kuruluş çalışmalarına katıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın daveti üzerine Babülmendep Boğazı'ndan geçiş güvenliğini sağlamak amacıyla 28 Temmuz'da Riyad'da teknik bir toplantı gerçekleştirildiği, ardından 30 Temmuz 2026 tarihinde genelkurmay başkanları düzeyinde bir görüşme yapıldığı bildirildi.

MEKKE ANLAŞMASI TEMELİ OLDU

Bakanlık, Türkiye'nin perşembe günü Cidde'de düzenlenen deniz savunma koalisyonunun kurulmasına ilişkin bir diğer koordinasyon toplantısına da katıldığını aktardı.

Yapılan açıklamada, Körfez bölgesindeki gerilimi azaltmak ve uluslararası ticaretin kesintisiz akışını sağlamak amacıyla Suudi Arabistan makamlarıyla çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

Bu gelişme, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında geçtiğimiz hafta Mekke'de imzalanan ve üç ülkeyi kolektif güvenlik yükümlülükleri de dahil olmak üzere birbirlerinin güvenliğine taahhüt eden savunma paktının ardından geldi.

Middle East Eye'a konuşan Ankara merkezli bazı kaynaklar, Kızıldeniz koalisyonunun Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ittifakın derinleşeceği ilk alan olacağına inandıklarını belirtti.

SUUDİ ARABİSTAN'IN KIZILDENİZ İTTİFAKI

Suudi Arabistan, geçen ay Kızıldeniz'de güvenliği korumak amacıyla 13 ülkeden oluşan bir deniz ittifakı kurulduğunu duyurmuştu.

Söz konusu karar, İran destekli Husilerin 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a abluka uyguladıklarını açıklaması ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ardından Kızıldeniz'e yönlendirilen petrol sevkiyatlarının aksaması üzerine alınmıştı.

Merkezi Riyad'da bulunacak koalisyonda Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Bangladeş, Komorlar, Cibuti, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Katar, Somali ve Yemen'in yer aldığı bildirildi.