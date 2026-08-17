İran destekli Husi milisleri, Mekka anlaşmasının imzalanmasından haftalar sonra bölgedeki gerilimi arttıracak bir eylem geldi.

Husiler, Mokha açıklarındaki Kızıldeniz’de Türkiye'yinin müttefiki olan Suudi Arabistan'a ait dört askeri teknenin eşlik ettiği bir çıkarma gemisine düzenlenen saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Açıklamaya göre, balistik füzelerle gerçekleştirilen operasyon sonucunda gemi tamamen imha edildi ve eşlik eden birkaç tekne de battı ya da yandı.

Grup, Suudi Arabistan’ın tüm hareketlerini yakından takip ettiğini belirtti. Husi sözcüsü, “abluka karşılığı abluka” ilkesini sürdürerek, hem karada hem de denizde bu hedefleri vurmaya devam edeceğini, Suudi Arabistan’ın her türlü seferberliğini nerede olursa olsun hedef alacağını duyurdu.

HUSİLER ÇATIŞMALARI SÜRDÜRÜYOR

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ı bünyesine alan ve ortak savunmayı esas alan Mekke anlaşması bir ülkenin saldırıya uğraması durumunda imzayı atan tüm ülkelerin saldırıya uğramış olduğunu esas alıyor.

Husiler ise Suudi Arabistan'ın Sanaa havalimanını vurmasının ardından Arap ülkesiyle düzenli olarak çatışıyor.

Husiler, "ablukaya karşı abluka" yaptıklarını söylerek Suudi Arabistan tankelerini ve askeri gemilerini kızıldeniz'de hedef alıyor.

SALDIRI NE ZAMAN YAŞANDI?

Suudi Arabistan, henüz saldırı hakkında bir açıklama yapmadı. Türkiye'den de bir açıklama gelmedi.

İngiliz Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO) ise 11 Ağustos'ta, Mokha karşısında Kızıldeniz açıklarında bir saldırının yaşandığını doğruladı. Vurulan gemide en az 7 mürettebat öldü.

11 Ağustos'ta gerçekleşen olay sonrası UKMTO mürettebatta ölenlerin olduğunu duyurdu. Husilerin bahsettiği saldırının bu saldırı olup olmadığı henüz belli değil.