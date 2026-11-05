Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke İttifakı'nda iç onay süreci tamamlandı. Kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı tarafından 7 Ağustos 2026 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması"nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 592 milletvekilinin bulunduğu Meclis'te toplam 398 oy kullanıldı; teklif 279 kabul, 119 ret oyu ile geçti.

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