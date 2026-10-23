Antalya'nın Döşemealtı ilçesine bağlı Yeşilbayır Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Ali Gökmen, kutsal topraklarda yürekleri burkan bir olayla gündeme geldi. Geçen yıl 18 Şubat'ta oğlu Turan Gökmen ile birlikte umre ibadetini gerçekleştirmek üzere Suudi Arabistan'a giden Ali Gökmen, burada oğlunun aniden fenalaşarak hayatını kaybetmesiyle büyük bir acı yaşamıştı.

OĞLUNU MEKKE'DE TOPRAĞA VERİP YURDA DÖNMÜŞTÜ

Geçen yıl yaşanan acı olayın ardından oğlu Turan Gökmen'in cenazesini Suudi Arabistan yetkililerinin de yardımıyla Mekke'deki mezarlığa defneden acılı baba, ibadetini tamamlayıp memleketi Antalya'ya dönmüştü.

20 AY SONRA OĞLUNUN KABRİ BAŞINDA CAN VERDİ

Oğlunun özlemi ve ibadet aşkıyla bu yıl tekrar umreye giden Ali Gökmen, Mekke'de bulunan oğlunun kabrini ziyarete gitti. Ziyaret esnasında bir anda fenalaşan 68 yaşındaki yaşlı adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evladının vefatından yaklaşık 20 ay sonra kutsal topraklarda oğluyla aynı kaderi paylaşan Ali Gökmen'in cenazesinin, kılınan cenaze namazının ardından Mekke'de oğlunun yanına defnedileceği öğrenildi.