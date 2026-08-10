Yemen’deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco’nun Cizan bölgesindeki rafinerisini İnsansız Hava Aracı (İHA) ile hedef aldıklarını duyurdu. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’ın güneybatısındaki Cizan bölgesinde bulunan Suudi Aramco rafinerisine İHA ile saldırı düzenlediklerini belirtti.

RİYAD KABUL ETTİ

Seri, İHA’nın Saudi Aramco tesisine isabet ettiğini öne sürerek, saldırının Suudi Arabistan’a ait İHA’ların Yemen hava sahasındaki uçuşlarına misilleme olarak gerçekleştirildiğini savundu. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, pazar günü erken saatlerde Cizan’daki Aramco rafinerisine ait bir tesiste yangın çıktığını bildirmiş olayda can kaybı olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz cuma günü Suudi Arabistan’a gerçekleştirdiği ziyarette Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında kurulan Mekke Ortak Savunma Anlaşması’na imzalamıştı. Savunma anlaşmasına göre üç ülkenin de herhangi birine yapılacak saldırıyı kendisine yapılmış olarak sayması bekleniyordu.

‘NATO İLE AYNI’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan anlaşma ile ilgili geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklamada, Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın teknik olarak NATO Antlaşması’nın kolektif savunmaya ilişkin 5. maddesiyle aynı olduğunu belirterek, “Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil” dedi. Bakan HakanFidan öte yandan ittifakın mevcut tehditlere göre çalışacağını kaydetti.

Savaşa rağmen kârı arttı

SUUDİ Arabistan’da devlete ait ARAMCO dünyanın en büyük petrol rezervine sahip şirket olarak biliyor. Rezerv miktarı ise 260 milyar varile kadar çıkabiliyor. Petrol piyasaları için büyük bir taşıyıcı şirket olarak stratejik bir noktada konumlandırılıyor.

ARAMCO, ağustos 2026’da açıkladığı son finansal raporuna göre 2026 yılının ikinci çeyreğinde net kârını %44 artırarak 32,7 milyar dolara yükseltti. Petrol fiyatlarının 108 dolara yükselmesi şirketin yüksek kârlılığının arkasındaki sebep gösterildi.