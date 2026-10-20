Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos tarihinde imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Husilerle savaşan Suudi Arabistan'a destek gönderilmesi teklifi meclise gitti.
Riyad yönetimine askeri destek sağlanmasını öngören tezkere, Dışişleri Bakanlığı tarafından Meclis Başkanlığına gönderildi.
Mekke Savunma İttifakı kapsamında Türkiye tarafından Suudi Arabistan'a sağlanabilecek askeri kuvvet ve yeteneklere dair sürecin ayrıntılarını paylaşan Tuğamiral Zeki Aktürk, çalışmaların yasal çerçevesini aktarmıştı.
Aktürk, sürece ilişkin olarak, "Anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir. Bu kapsamda, anlaşmanın TBMM tarafından uygun bulunması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesine ilişkin gerekli yetkilendirme süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir" ifadelerini kullanmıştı.
MEKKE ANLAŞMASI
Mekke ortak savunma anlaşması; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanmıştı.
Anlaşmaya göre bu 3 ülkeden birine yapılacak olan saldırı, diğer tüm ülkelere yapılmış sayılacak. Bu durumda üye ülkeler birbirlerine askeri ve teknik destek sağlayacak
İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a olan saldırıları bu ittifakın ilk sınavı oldu. Bu hususta Pakistan, Suudi Arabistan'a askeri destek sağlamaya başladı.