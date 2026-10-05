Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke Savunma İttifakı Siyasi ve Savunma Strateji Komitesi'nin olağanüstü toplantısı Riyad'da gerçekleştirildi.
Toplantıya Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katıldı.
Mekke Savunma İttifakı toplantısının artından ortak açıklama yapıldı.
İLK GENEL SEKRETER ATAMASI DA YAPILDI
Bildiride, Suudi Arabistan'ın karşı karşıya bulunduğu güvenlik tehditleri ele alınırken, Mekke ve Medine'yi hedef alan girişimler ve ülke genelindeki saldırılar kınandı.
Açıklamada, "Kolektif savunma taahhütlerinin fiilen hayata geçmesi için harekete geçilmesine, üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvetler ile yeteneklerin uzlaşılan düzenlemeler çerçevesinde Suudi Arabistan’a sağlanmasına karar verildi" denildi.
Komite ayrıca Pakistanlı emekli Tümgeneral Numan Mahmud'u üç yıllığına Mekke Savunma İttifakı'nın ilk Genel Sekreteri olarak atadı.