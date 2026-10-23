Aralık 2025'te imzalanan anlaşmanın ardından ağustos ayında otel teslimi, ekim ayında ise arazi devri gerçekleştirildi. Satıcı firma Thakher Development tarafından yapılan açıklamaya göre, 1.461 odalı Novotel oteli ile toplam 44 bin metrekareyi aşan 14 ayrı arsayı kapsayan bu işlemin toplam bedeli 2 milyar Suudi Arabistan Riyali (yaklaşık 533 milyon dolar) olarak gerçekleşti.

GENİŞLEME PLANI AÇIKLANDI

Endonezya Devlet Fonu, mevcut oteli devralmanın yanı sıra bölgeye yönelik iddialı genişleme planlarını da duyurdu. Satın alımdan bağımsız olarak 2 milyar riyali aşan ilave bir yatırımla alana yaklaşık 6 bin yeni otel odası ve geniş bir alışveriş/perakende alanı inşa edilmesi hedefleniyor.

Aşamalar halinde ilerleyecek proje kapsamındaki tasarım, mimari onay, tedarik ve inşaat süreçlerinin fizibilite çalışmalarının ardından netleşeceği belirtiliyor.

TURİSTLERİN YOĞUN AKININA UĞRUYOR

Özellikle Hac ve Umre dönemlerindeki yoğun turist akını göz önüne alındığında, dev tesisin zemin kat planlaması, otobüs karşılama alanları, bagaj lojistiği ve yaya trafiği yönetimi gibi operasyonel detayları büyük önem taşıyor.

Sektör temsilcileri, yapılan bu hamlenin Mekke'deki konaklama kapasitesini anında artırmadığını; ancak önümüzdeki dönemde onaylanacak geliştirme programları ve atılacak imzalarla birlikte inşaat, mimarlık ve tedarik sektörleri için Suudi Arabistan pazarında devasa yeni iş fırsatları yaratacağını vurguluyor.