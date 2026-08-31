Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanlarından oluşan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı, İstanbul'da başladı.

Toplantıya Türk heyetinden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu; Pakistan heyetinden Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Federal Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif ve Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir; Suudi Arabistan heyetinden Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Savunma Bakanı Halid bin Selman ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili katıldı.

"ORTAK CAYDIRICILIK" HEDEFİ

Komite, uluslararası güvenlik konularının gündeme alınmasını, savunma kapasitelerinin geliştirilmesini ve üç ülkenin silahlı kuvvetleri arasında birlikte çalışabilirliğin artırılmasını değerlendirecek.

Ortak üretim, araştırma ve geliştirme dahilinde savunma sanayii alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesi ve terörle mücadelede müşterek çabaların güçlendirilmesi planlanıyor.

Ayrıca, komitenin belirleyeceği ortak faaliyet alanlarını yönlendirecek Sekretarya ile diğer mekanizmaların çerçevesi çizilecek ve ilerleyen dönem için yol haritası belirlenecek.

Bu toplantının, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın öneminin bir kez daha vurgulanmasına olanak tanıması bekleniyor.

Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 7 Ağustos'ta Mekke'de anlaşmayı imzalamıştı.

Anlaşma, taraflardan birine yapılacak saldırının tüm taraflara yapılmış sayılacağını hükmediyor.