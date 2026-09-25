Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD merkezli Newsweek ile yaptığı röportajda Husilere karşı yapılabilecek olası bir müdahaleyi değerlendirdi.

Gazetecinin sorduğu "İran veya müttefiklerinin Irak ve Yemen’den Suudi Arabistan’a yönelik düzenlediği saldırılara yanıt olarak Türkiye’nin müdahale etme olasılığını haklı kılar mı?" sorusuna Erdoğan dikkat çeken bir yanıt verdi. Erdoğan, röportajda şu ifadeleri kullandı: "Verilecek yanıtın niteliği, saldırıya uğrayan ülkenin talebi ve ihtiyaçlarına göre belirlenecektir. Bu tür destek, istihbarat, lojistik veya mühimmat yardımı şeklinde olabilir. Tehdidin boyutuna bağlı olarak daha kapsamlı askeri destek de değerlendirilebilir. İlgili siyasi ve askeri mekanizmalar, istişare ve koordinasyon yoluyla bu desteğin nasıl sağlanacağına karar verecektir." Erdoğan anlaşmanın belli bir ülkeye karşı yapılmadığını da vurguladı: Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı İran, İsrail veya herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olarak görmek doğru olmaz. Bu anlaşma, daha güvenli, barışçıl ve müreffeh bir gelecek inşa etme konusundaki ortak sorumluluğumuzun bir ifadesidir. Erdoğan'ın verdiği röportaj yayınlandıktan bir kaç saat sonra Suudi Arabistan'ın çağırdığı Mekke Paktı ülkeleri acil toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yayınlanan açıklama, Erdoğan'ın sözlerini yansıttı. MEKKE PAKTI ACİL TOPLANTISI SONU ERDİ Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan dışişleri bakanları, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında gerçekleştirdikleri olağanüstü toplantıda, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında savunma iş birliğini derinleştirme ve Suudi Arabistan’a verilecek askeri desteği değerlendirme kararı aldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi ortak açıklamaya göre bakanlar, taraflardan birine yapılan saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağını öngören kolektif savunma maddesi doğrultusunda, üç ülkenin genelkurmay başkanlarının acil bir toplantı düzenlemesini kararlaştırdı.

New York'taki görüşmeye Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan bin Abdullah ve Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar katıldı.

Toplantıda, anlaşma çerçevesinde oluşturulması planlanan Genel Sekreterlik, komiteler ve çalışma gruplarının faaliyete geçirilmesine yönelik hazırlıklar da gözden geçirildi.

GENELKURMAY BAŞKANLARI TOPLANIYOR

Yayımlanan metinde; Mekke şehrini, Suudi Arabistan'daki sivil altyapıyı ve ekonomik tesisleri hedef alan saldırılar en sert ifadelerle kınandı.

Suudi Silahlı Kuvvetleri’nin ülkenin güvenliğini sağlama noktasındaki teyakkuz hali takdir edilirken, Riyad yönetiminin Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesi kapsamındaki meşru müdafaa hakkı uyarınca gerekli tedbirleri alma yetkisi yeniden teyit edildi.

Bölgesel gelişmelerin de ele alındığı görüşmede diplomatlar; uluslararası hukuk ilkelerine uyulması, iyi komşuluk, egemenliğe saygı ve iç işlerine müdahale edilmemesi prensiplerinin önemini vurguladı.

Açıklamada ayrıca seyir ve seyrüsefer özgürlüğünün korunması, gerilimin tırmanmasının önlenmesi ve krizlerin barışçıl yöntemlerle çözülmesi amacına yönelik ortak kararlılık ifade edildi.