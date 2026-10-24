Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, parçaların Mekke'deki Vadi Muğammes bölgesine, Cidde'nin Nuzhe Mahallesi'ne, Taif'teki Celil Vadisi'ne ve Rabığ iline bağlı Mestura köyünün merkezine isabet ettiği belirtildi. Olayda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

İDDİALARI REDDETTİLER

Öte yandan Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine'ye füze saldırısı düzenledikleri yönündeki açıklamasını reddetti. X hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Seri, Suudi Arabistan'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

'PETROL TESİSLERİ VE ASKERİ ÜSLER HEDEF ALINDI'

Seri, Husilerin Suudi Arabistan'daki petrol tesislerini ve askeri üsleri hedef aldığını belirterek, bu saldırıları gerçekleştirdikleri sırada kamuoyuna duyurduklarını ifade etti.