Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, İHA’nın 15 Eylül akşamı saat 18.50 civarında tespit edildiğini açıkladı.

Suudi hava savunma güçlerinin İHA’yı Mekke’nin güneyinde, kentin yasaklı hava sahasına girmeden önce engelleyerek imha ettiği belirtildi. İHA’nın enkazının ise kentin güneyine düştüğü aktarıldı.

El-Maliki, olayın 2017’deki füze girişiminin ardından Mekke’yi hedef aldığı öne sürülen ikinci Husi saldırısı olduğunu savundu. Suudi koalisyonu, iki kutsal mabedin ve hacıların güvenliğini “kırmızı çizgi” olarak nitelendirdi.

BÖLGE ÜLKELERİNDEN PEŞPEŞE AÇIKLAMALAR

Olayın ardından bazı bölge ülkelerinden Suudi Arabistan’a destek ve kınama mesajları geldi.

Yemen yönetimi, girişimin Suudi Arabistan’ın egemenliğine ve kutsal mekanların dokunulmazlığına yönelik olduğunu belirterek Riyad’la dayanışma mesajı verdi. Ürdün de olayı kınayarak Suudi Arabistan’ın güvenliği ve istikrarına yönelik tehdit olarak değerlendirdi.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Suudi Arabistan’ın güvenliğini ve egemenliğini hedef alan eylemlerin bölgesel istikrarı da tehdit ettiğini ifade etti.

Katar Dışişleri Bakanlığı ise Mekke ve Kabe’nin hedef alınmasının veya tehdit edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, kutsal mekanları tehlikeye atabilecek eylemlerin bölgede daha geniş bir tırmanışa yol açabileceği uyarısında bulundu.

Filistin Devlet Başkanlığı da Suudi Arabistan’la dayanışma içinde olduğunu açıkladı.

HUSİLER: MEKKE'Yİ HEDEF ALMADIK

Husiler ise Suudi Arabistan’ın suçlamasını reddetti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Mekke’nin hedef alındığı iddiasını kabul etmediklerini belirterek, Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarda petrol tesisleri ve askeri üslerin hedef alındığını savundu. Husi yetkilileri, kutsal mekanlardan uzak durduklarını ileri sürdü.

Böylece olayla ilgili iki farklı açıklama ortaya çıktı: Suudi Arabistan ve koalisyon İHA’nın Husiler tarafından Mekke yönüne gönderildiğini savunurken, Husiler saldırıyla bağlantıları olduğu iddiasını reddediyor. İHA’nın hedefi ve fırlatıldığı noktaya ilişkin Suudi makamlarının açıklaması ile Husi tarafının reddi arasındaki anlaşmazlık soruşturmanın temel başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

Olay, Yemen’de Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmaların yeniden yoğunlaştığı bir dönemde meydana geldi. Reuters ve diğer uluslararası haber kaynakları, son günlerde Suudi Arabistan ile Husiler arasında karşılıklı saldırıların arttığını bildiriyor.