Suriye'nin Humus kentinde etkili olan şiddetli toz fırtınası gökyüzünü tamamen kızıl ve turuncu renge bürüdü. Kuvvetli rüzgar ve yoğun toz tabakasının yarattığı yoğun toz bulutu, gündüz saatlerinde bile görüş mesafesini yer yer sıfıra kadar düşürdü.

GÖRÜŞ MESAFESİ SIFIRA DÜŞTÜ

Trafikteki sürücüler ve yayalar, düşen görüş mesafesi nedeniyle zor anlar yaşadı. O anların birçoğu, bölgedekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Yaşanan iklim hareketliliği, son günlerde dikkat çekiyor.

Bu olayın bir gün öncesinde Suudi Arabistan'nın Mekke kentinde şiddetli yağış ve fırtına meydana gelmişti. Kentin simgelerinden Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düşmüş, şiddetli hava olayları gözlemlenmişti.

27 Ağustos tarihinde ise Medine'de etkili olan kum fırtınasının ardından görüş mesafesi azalmış, bölgedekiler kapalı alanlara yönelmişti.

Humus'de yaşanan fırtına, bölgede son günlerde gözlemlenen iklim dönüşümlerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yetkililerden henüz bir değerlendirme gelmezken, yaşananlar sosyal medyada da yankı buldu.