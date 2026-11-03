Meksika'nın Hidalgo eyaletinde meydana gelen feci havacılık kazasında, yerleşim yerine düşen küçük uçaktaki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Meksika Sivil Havacılık Federal Ajansı (AFAC) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre olay, Hidalgo eyaletine bağlı Pachuca kentinde yaşandı. Cessna 210 tipi küçük uçak, Pachuca Havalimanı'ndan Morelos eyaletinde yer alan Cuernavaca Uluslararası Havalimanı'na gitmek üzere havalandı. Ancak uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle irtifa kaybederek Pachuca'nın Venta Prieta Mahallesi'ndeki yerleşim alanına düştü.

EVLERİN ARASINA ÇAKILDI: 2 KİŞİ CAN VERDİ

Uçağın meskun mahalleye çakılmasıyla bölgede büyük panik yaşandı. İhbar üzerine kaza mahalline çok sayıda Sivil Savunma, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin enkazda yaptığı incelemede, uçakta bulunan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Güvenlik güçleri, olası bir patlama veya yangın riskine karşı yerleşim yeri çevresinde güvenlik kordonu oluşturarak caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.

GENİŞ ÇAPLI İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

AFAC, Pachuca Havalimanı Komutanlığı bünyesindeki kaza kırım uzmanlarının ve teknik personelin detaylı incelemelerde bulunmak üzere kaza alanına intikal ettiğini duyurdu. Küçük uçağın düşüş nedeninin teknik bir arızadan mı yoksa hava şartlarından mı kaynaklandığının belirlenmesi amacıyla çok yönlü idari ve adli soruşturma yürütülüyor.