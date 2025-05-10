Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum başkent Meksiko'daki Ulusal Saray’da düzenlenen günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sheinbaum ,Google’ı daha önce ABD’de kullanılan harita uygulamasında 'Meksika Körfezi' adını 'Amerika Körfezi' olarak değiştirmesi nedeniyle uyardıklarını ancak taleplerinin karşılık bulmadığını belirtti. Sheinbaum, "Google zaten dava edilmiş durumda. Halihazırda bir ilk karar var ve bu kararı bekliyoruz" dedi.

Körfezin, ABD kıyılarına denk gelen kısmında 'Amerika Körfezi' adının kullanılmasına itiraz etmediklerini vurgulayan Sheinbaum, "Ancak Google, körfezin tamamını bu şekilde adlandıramaz. Bu uluslararası bir meseledir. Bizim talebimiz, Google'ın 'Amerika Körfezi' adını yalnızca ABD topraklarına denk gelen bölüme yerleştirmesi, Meksika ve Küba'ya denk gelen kısımlar içinse 'Meksika Körfezi' ismini kullanmasıdır" ifadelerini kullandı.