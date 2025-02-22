Gayri safi yurtiçi hasıla, 31 Aralık tarihinde sona eren üç aylık dönemde bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,6 oranında geriledi. Cuma günü yayınlanan nihai verilere göre, GSYİH bir yıl öncesine göre yüzde 0,5 artış yaşadı.

Merkez bankası bu hafta yayınladığı raporda, Latin Amerika'nın ikinci büyük ekonomisinin devasa otomotiv sektörü dışındaki kalemler de dahil olmak üzere imalat sektörünün ihracatında dinamizm kaybı yaşadığını belirtti. Maliye Bakanlığı ayrıca ekonomideki zayıflamanın bir kısmını tarım sektöründe çeyrek asrın en kötü performansına neden olan kuraklığa bağladı.

MEKSİKA VE ABD EKONOMİLERİ 2025'TE YAVAŞLAYACAK

Meksika ekonomisinin, hem Meksika hem de ABD'de sıkı mali koşullar ve politika yönüyle ilgili endişeler nedeniyle 2025'te yavaşlaması bekleniyor. Meksika şu anda, Başkan Donald Trump'ın ihracata yüzde 25'lik genel bir tarife uygulama tehdidini yerine getirip getirmeyeceğini öğrenmek için bekliyor.

Merkez bankası Çarşamba günü yayınladığı üç aylık raporda 2025 gayri safi yurtiçi hasıla büyüme tahminini yüzde 1,2'den yüzde 0,6'ya revize etti ve 2026 tahminini yüzde 1,8 olarak korudu.