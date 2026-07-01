FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Meksika ve Ekvador takımları Mexico City Stadyumu’nda karşılaştı Mücadeleyi Meksika 2-0 kazandı ve tur atlamayı başardı. Meksika’ya galibiyeti getiren golleri 22’nci dakikada Julián Quiñones ve 31’inci dakikada Raúl Jiménez kaydetti.
MAÇ 1 SAAT GEÇ BAŞLADI
Meksika’nın başkenti Mexico City’deki Estadio Azteca’da oynanması planlanan mücadele, stadın çevresindeki kötü hava koşulları nedeniyle zamanında başlayamadı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle maç 1 saat geç başladı.
YENİ KURAL YİNE DEVREYE GİRDİ
Ekvadorlu futbolcu Piero Hincapie, 90+5'te Meksikalı futbolculara karşı ağzını kapatıp konuştuğu için kırmızı kart gördü. Daha önce Türkiye-Paraguay maçında Miguel Almiron aynı sebeple oyundan atılmıştı.