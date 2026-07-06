2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Meksika ile İngiltere arasında oynanacak karşılaşmanın başlama saati, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.
Mexico City Stadyumu'nda oynanması planlanan mücadelenin, bölgede etkisini gösteren şiddetli yağış nedeniyle TSİ 03.00 yerine 04.00'te başlamasına karar verildi.
Yetkililerin, yağışın etkisini kaybetmesini beklediği ve maçın saha koşullarının uygun hale gelmesinin ardından başlayacağı bildirildi.
Avustralya Futbol Federasyonu'ndan Alireza Faghani'nin yöneteceği karşılaşmayı kazanan ekip, çeyrek finalde Norveç'in rakibi olacak.