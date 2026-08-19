Genellikle Akdeniz’in ılıman seralarında veya hobi bahçelerinde görmeye alışık olunan egzotik mor biber, bu kez Doğu Anadolu’nun sert ve yüksek rakımlı ikliminde ürün verdi. Anavatanı Meksika ve Peru gibi Güney Amerika ülkeleri olan bu özel tür, Elazığ’da deneme amacıyla açık havada toprağa ekildi. Bölgenin iklim koşullarına kısa sürede uyum sağlayan mor biberler, başarılı bir hasat dönemini geride bıraktı.

ÇEVREDEKİLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Meksika ve Peru kökenli bu özel biberin ilk kez açık alanda ve Elazığ toprağında yetiştirilmesi, rengi ve kendine has aromasıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Hasat edilen ürünlerin lezzet ve rekolte açısından beklentileri karşıladığı, taze tüketimde belirgin bir tat sunduğu bildirildi. Farklı görüntüsü nedeniyle başlangıçta şaşkınlıkla karşılanan ürün, yerel düzeyde de yoğun ilgi ve merak uyandırdı.

MOR BİBERİN FAYDALARI

Anavatanı Meksika başta olmak üzere Güney ve Orta Amerika coğrafyası olan mor biber, zengin besin içeriği ve bileşenleriyle öne çıkıyor:

Yüksek antioksidan içeriği: Ürüne mor rengini veren antosiyanin pigmenti, hücre hasarını önlemeye ve vücudu serbest radikallere karşı korumaya yardımcı olan güçlü bir antioksidandır.

Bağışıklık desteği: Bünyesindeki yoğun C ve A vitaminleri sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar.

Kalp ve damar sağlığı: İçerdiği flavonoidler ve lifli yapı, kolesterol dengesinin korunmasını ve damar sağlığını destekler.

Göz ve cilt sağlığı: A vitamini ve beta-karoten bileşenleri ile göz sağlığını korurken cildin yenilenme sürecine destek olur.

Sindirim sistemi: Yüksek lif oranıyla sindirim faaliyetlerinin düzenli çalışmasına yardımcı olur.