Türkiye'de son yıllarda üretim alanı hızla genişleyen avokadonun hikâyesi dikkat çekiyor. Anavatanı Meksika olan bu meyve, Türkiye'ye sonradan gelmesine rağmen özellikle Akdeniz'de önemli bir tarım ürününe dönüştü.

Avokadonun kökeni Orta Amerika'ya uzanıyor. Özellikle bugünkü Meksika toprakları, avokadonun anavatanı olarak kabul ediliyor. Dünyanın farklı bölgelerine yayılan ürün, zamanla Türkiye'de de yetiştirilmeye başlandı.

TÜRKİYE'DE ÜRETİMİ HIZLA ARTTI

Türkiye'de uzun yıllar sınırlı miktarda yetiştirilen avokado, uygun iklim koşullarına sahip bölgelerde giderek yaygınlaştı. Özellikle Antalya ve çevresindeki üretim alanlarının genişlemesiyle toplam üretimde önemli artış yaşandı.

68 BİN TONDAN FAZLA ÜRETİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 2025 yılında **68 bin 230 ton avokado** üretildi. 2002 yılında yalnızca 400 ton seviyesinde olan üretimin yıllar içinde büyük ölçüde artması dikkat çekti.

AKDENİZ'İN YENİ ÜRÜNLERİNDEN BİRİ OLDU

Sıcak iklimi seven avokado, Türkiye'de özellikle Akdeniz kuşağında yetiştiriliyor. Üretimde Antalya öne çıkarken, farklı bölgelerde de yeni bahçeler kuruluyor.

Bir zamanlar Türkiye'nin geleneksel tarım ürünleri arasında yer almayan avokado, bugün iç piyasada geniş bir satış alanına ulaşırken ihracatta da kendine yer buluyor.