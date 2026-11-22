Meksika'nın Sinaloa eyaletinde, “El Chapo Isidro” lakabıyla tanınan uyuşturucu karteli elebaşı Meza-Flores, güvenlik güçlerinin operasyonuyla yakalandı. Operasyon sırasında çıkan çatışmalarda 4 asker hayatını kaybetti.
Meksika Savunma Bakanlığı, çatışmalarda kartel üyesi olduğu değerlendirilen 7 silahlı kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Yakalanan Meza-Flores'in başkent Meksiko'ya götürüldüğü, operasyon kapsamında toplam 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
ARAÇLARI YAKIP YOLLARI KAPATTILAR
Operasyon sırasında kartel üyeleri araçları ateşe vererek yolları kapattı, bazı iş yerlerini yaktı. Kent genelinde silahlı çatışmalar yaşandı.
Kartel üyelerinin güvenlik güçlerine silah ve patlayıcılarla karşılık vermesi üzerine çatışmalar şiddetlendi.
Meza-Flores, ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) “En çok aranan 10 kişi” listesinde bulunuyordu. Hakkında bilgi verenler için 5 milyon dolar ödül verileceği açıklanmıştı.