Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde altyapı ve hukuki engellerin aşılmasıyla hareketlenen Gıda İhtisas OSB, dünya devlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Meksika merkezli fırıncılık devi Grupo Bimbo bünyesindeki Bimbo QSR, OSB’den satın aldığı alanda iki yeni fabrika kurarak Türkiye ve yurt dışındaki McDonald’s restoranları için hamburger ekmeği üretecek.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde uzun yıllardır gündemi meşgul eden hukuki ve altyapı sorunlarının çözüme kavuşturulması, Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) yatırım süreçlerine büyük bir ivme kazandırdı.

Yaklaşık 2 bin dönümlük geniş bir arazi üzerinde konumlanan OSB, küresel ölçekteki dev markaların dikkatini çekmeyi başardı. Bu kapsamda, Meksikalı gıda devi Grupo Bimbo bünyesinde faaliyet gösteren Bimbo QSR, bölgede iki yeni fabrika açmak üzere düğmeye bastı.

TÜRKİYE VE YURT DIŞI PAZARINA KANDIRA’DAN TEDARİK

Kandıra Gıda İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Başol, hâlihazırda İstanbul’da tesisi bulunan Meksikalı firmanın OSB sınırları içerisinden arsa satın aldığını açıkladı. Önümüzdeki aylarda temeli atılması planlanan tesislerde öncelikli olarak McDonald’s restoranlarında kullanılan hamburger ekmeklerinin üretileceğini belirtildi.

ARKASINDA 22 MİLYAR DOLARLIK DÜNYA DEVİ VAR

Özgür Kocaeli'de yer alan habere göre; Kandıra’ya yatırım yapacak Bimbo QSR, 1945 yılında kurulan ve bugün alanında dünyanın en büyük küresel aktörlerinden biri olan Grupo Bimbo bünyesinde yer alıyor.

Küresel Ağ: 96 ülkede varlık gösteren şirket, 39 ülkede doğrudan faaliyet yürütürken 57 ülkeye ise stratejik ortaklıklar vasıtasıyla ulaşıyor.

Üretim Gücü: 4 kıtaya yayılan operasyonlarında 251 üretim tesisi, 1.600’den fazla satış merkezi ve 152 binden fazla çalışanı barındırıyor.

Finansal Büyüklük: Yıllık satış hacmi 22 milyar doların üzerinde olan dev grup, 100’den fazla marka altında 9 binin üzerinde ürün çeşidini tüketicilerle buluşturuyor.

58 YATIRIMCI SIRADA: ALTYAPI ENGELLERİ AŞILDI

Toplam 105 parselden oluşan Kandıra Gıda İhtisas OSB’de 58 yatırımcının alanı bulunuyor. Bölgede üretime başlayan ilk tesis ise 2023 yılında faaliyete geçen ve büyük fast-food markalarına sos üreten Ülker grubu iştiraki Nesos oldu. Su, elektrik ve doğal gaz altyapısının tamamlanmasıyla yatırımcıların önündeki engeller kaldırıldı.

HAMBURGER EKMEĞİ ÜRETECEKLER

Meksikalı küresel gıda firması Bimbo QSR tarafından Kandıra Gıda OSB’de kurulacak iki fabrikada ana üretim kalemi hamburger ekmeği olacak.

Tesislerde banttan inecek McDonald’s hamburger ekmekleri, Türkiye’deki McDonald’s restoranlarına tedarik edilmenin yanı sıra farklı ülkelere de ihraç edilerek bölgeden dünya pazarına ulaştırılacak.