İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, NOW TV’de İlker Karagöz’ün sunduğu Çalar Saat programında yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı ile tüm siyasi parti genel başkanlarına kutlama mesajı gönderdiğini belirtti.

TEBRİK MESAJI GERİ GÖNDERİLDİ

Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mesajını kabul etmediğini ve kuryeyle geri gönderdiğini ifade etti. Dervişoğlu, Bahçeli’nin bu tutumunun Abdullah Öcalan konusunda yürüttüğü siyasete yönelik kendi eleştirileriyle bağlantılı olduğunu öne sürdü.

“ATATÜRK’ÜN HUZURUNDA NASIL DAVRANACAKTIM?”

30 Ağustos törenlerinde Bahçeli ile selamlaşmadığı ve birbirlerine bakmadıkları yönünde değerlendirmeler yapıldığını da belirten Dervişoğlu, “Türkiye'nin zafer gününün kutlandığı mesajı geri gönderene, Atatürk'ün huzurunda nasıl davranacaktım?” ifadelerini kullandı. Dervişoğlu ayrıca Cumhuriyet’in değerlerinin korunmasına ilişkin görüşlerini dile getirerek, “Cumhuriyet'i onlara, yani Cumhuriyet düşmanlarına yedirttirmeyeceğiz” dedi. İYİ Parti lideri, Cumhuriyet’i “100 yıllık parantez” ve “100 yıllık zulüm rejimi” olarak nitelendirenlerle Cumhuriyet’in değerlerinin teslim edilmesine izin vermeyeceklerini savundu.